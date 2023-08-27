نجل الملاكم نسيم حميد يحقق الفوز على منافسه التشيكي في أول مبارة دولية

نجح آدم نسيم حميد من تحقيق الفوز على خصيمه التشيكي، بعدما قضى وقتًا كبيرًا للتدريب بمساعدة والده، بعد ما استغرق قرابة 4 أعوام، تحت إشراف والده الملاكم نسيم حميد الذي حرص على تدريبه، ليسير على خطاه في تحقيق البطولات، فحرص على التواجد معه طيلة الوقت، لمساندته ودعمه في أولى مشاركاته الاحترافية.

وأظهر الملاكم الأب نسيم حميد فخره الكبير بظهور نجله لأول مرة، فكانت مشاركته الأولى في واحد من أهم النزالات العالمية، التي خاضها مساء أمس، ونقلتها عدد من الفضائيات لحرص لجميع لمشاهدة القتال بين البطلين، ليكن النصر حليف آدم نسيم حميد في النهاية، التي كانت مقامة على حلبة الأرينا في بولندا، وجاء ذلك في إطار المواجهة على لقب بطل العالم للوزن الثقيل في بولندا ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذه البطولة يمكن النقر هـــــــنا.