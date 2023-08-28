حبس شخصين بتهمة سرقة مبالغ مالية من شركة خاصة في الطالبية

ألقت مباحث الطالبية، بإشراف العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة، القبض على سائق وعامل، لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية من داخل شركة خاصة بدائرة القسم، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سرقة مبلغ مالي من شركة

وتلقى العقيد سامح بدوي، مفتش مباحث الطالبية، إخطارا من المقدم أحمد فاروق رئيس المباحث، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، باكتشاف سرقة مبلغ مالي من داخل شركة خاصة بشارع محمود خليل بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل الرائدان محمد عطيه وإسلام البندراري معاوني القسم إلى مكان الواقعة، وتبين أن الشركة بالطابق الأرضي، وبها كسر بالشباك الحديدي الخاص بالمنور، وأفاد مالك الشركة، 70 سنة، بسرقة 29 ألف جنيه، 2745 ريالا سعوديا، وهاتفي محمول.

ضبط المتهمين

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف العقيد سامح بدوي، مفتش المباحث، والمقدم أحمد فاروق رئيس المباحث، وبالبحث والتحرى وفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق، 40 سنة، وعمل بالشركة سابقا، وسابق اتهامه في عدة قضايا، وعامل، 30 سنة، ومطلوب في عدة قضايا، وأُلقي القبض عليهم وبحوزتهم المبالغ المالية المسروقة، وبمواجهتهما أمام اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية اعترفا بارتكاب الواقعة.

وحُرر محضر بالواقعة وأحاله الرائد محمد حبيب معاون القسم إلى النيابة العامة، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.