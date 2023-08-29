في عيد ميلاده.. أبرز محطات مشوار باسل خياط الفني

يوافق اليوم، 29 أغسطس، عيد ميلاد الفنان باسل خياط، الذي قدم عدة أدوار مهمة على الصعيد السينمائي والدرامي، حيث دخل الوسط الفني في سن مبكرة، وساعدته موهبته على الانتشار سريعا في مصر والوطن العربي.

بداية باسل خياط

بدأ باسل التمثيل في سن الثامنة بمشاركته في مسرح الأطفال بسوريا، وبعد نجاح هذا العرض، حمسه للدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية، وانطلق بعدها في عالم المسرح، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال التلفزيونية في بلده سوريا.

باسل خياط والدراما المصرية

وكانت بداية تواجده في الدراما المصرية، من خلال المسلسل الرمضاني «نيران صديقة» عام 2013، ليشارك بعدها في مسلسل «طريقي» مع شيرين عبدالوهاب، في 2015، ولفت وقتها الأنظار إليه لتقديمه دور معقد، ثم شارك في مسلسل الميزان 2016 يليه «30 يوم» في 2017، ثم «الرحلة» 2018.

ونال باسل خياط، من خلال العديد من أعماله المصرية، إشادات عديدة بسبب تقديمة لدور الشر الذي برع فيه بشكلٍ ملحوظ.

وفي عام 2015 شارك خياط عضوا بلجنة تحكيم ببرنامج اكتشاف المواهب «عرب كاستنج» على «تلفزيون أبو ظبي».