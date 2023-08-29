رئيس شؤون الحرمين يوصي بتعزيز رسالة الإسلام الأصيلة وقيم التسامح والوسطية

أشاد مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالقرار الصادر من مجلس الوزراء باستحداث جهاز رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكدًا أن قرار مجلس الوزراء يأتي امتدادًا للدعم والرعاية التي يوليها ولاة أمر البلاد لرسالة الحرمين الشريفين الوسطية، وقاصديهما دينيًا.

بذل أقصى الجهود لتعزيز رسالة الحرمين الشريفين

وأكد مفتى عام المملكة، خلال لقائه برئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ضرورة بذل أقصى الجهود لتعزيز رسالة الحرمين الشريفين الدينية في العالم.

وأوصى رئيس الشؤون الدينية، بضرورة تعزيز رسالة الإسلام الأصيلة، وقيم التسامح والوسطية، سائلًا الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء؛ ًعلى ما يقدمانه للحرمين الشريفين، وقاصديهما من العناية الدينية الدائمة.

وقام رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، بزيارة مفتي عام المملكة بالرياض، وذلك في أول لقاء مع سماحته بعد تعيينه رئيسًا للشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي.

مفتي عام المملكة يطلع على الاستراتيجيات الدينية المتجددة

وأطلع رئيس الشؤون الدينية، مفتي عام المملكة، على الخطط النوعية، والاستراتيجيات الدينية المتجددة، والمتعلقة في بث رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية للعالم، وتبني قيم التسامح والاعتدال، وإثراء التجربة الدينية للقاصدين والزائرين، وتعميق رسالة الإسلام السمحة، ومبادئه الأصيلة المعتدلة.وقد استنار رئيس الشؤون الدينية بآراء وتوجيهات سماحة مفتي عام المملكة، حيال تعظيم المنجزات الدينية والدعوية والتوعوية، وتعضيد الدروس والمحاضرات العلمية، ونبذ الغلو والتطرف، والانحلال والإلحاد.

وكان رئيس الشؤون الدينية بحث مع مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الرئاستين في المجالات الدعوية والتوعية والإرشادية والدروس الدينية.

وأبدى المفتي ترحيبه واستعداده على تعزيز الدور التكاملي بين هيئة كبار العلماء ورئاسة الشؤون الدينية؛ لإيصال رسالة الإسلام الوسطية للعالم، وتعظيم قيم التسامح.