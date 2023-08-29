من العلمين.. «السيسي والبرهان» يبحثان حل الأزمة السودانية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى، فى أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الأزمة السودانية، حيث ناقشا سُبل وقف إطلاق النار وحقن الدماء.

ومنذ اندلاع الأزمة، سخّرت الدولة المصرية جميع مؤسساتها المعنية من أجل إيجاد حل يحقن دماء الأشقاء ودعم الشعب السودانى الشقيق، من منطلق السياسة الخارجية المصرية، وثوابتها المتمثلة فى ضرورة استقرار ووحدة السودان وعدم التدخّل فى شئونه الداخلية، وسلامة شعبه، وتقديم كل المساعدات الممكنة له، كما حرص الرئيس السيسى على احتواء الأزمة عبر الاتصالات المستمرة مع جميع الأطراف السودانية، والأفريقية، والعربية والدولية والأممية، ودعا إلى توحيد رؤى دول جوار السودان بشأن الأزمة وتداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم. وتعاملت مصر، حكومة وشعباً، برحابة صدر مع تدفّق الأشقاء السودانيين إلى الأراضى المصرية، وسمحت بدخول مئات الآلاف منذ بداية الأزمة دون تقييد، ووفّرت لهم كل سُبل الرعاية الصحية والاجتماعية، إضافة إلى أن المواطنين المصريين استقبلوا إخوتهم القادمين من السودان وقدّموا الكثير من المبادرات لمساعدتهم وتوفير مواد إغاثة ووجبات غذائية على الحدود، أخذاً فى الاعتبار الروابط التاريخية بين الشعبين والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التى تجمع البلدين الشقيقين. وتتعامل مصر فى الشق السياسى بكل حكمة واتزان تنظر دوماً إلى المصلحة العليا للشعب السودانى، والمتمثلة فى وجود استقرار دائم يؤدى إلى تنمية مستدامة فى السودان الشقيق، ومن هذا المنطلق أيضاً فإن مصر تنظر إلى أهمية وقف إطلاق النار كأولوية قصوى تسهم فى الوصول إلى توافق وحل للأزمة، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة يعبر من خلالها الشعب السودانى عن تطلعاته وآماله.