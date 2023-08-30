الحكومة توافق على إصدار سندات «ساموراي» جديدة بـ500 مليون ين ياباني

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات مهمة، بينها الموافقة لوزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من «سندات الساموراى»، بقيمة 500 مليون دولار بالين الياباني، لمدة 5 سنوات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بهذا الشأن.

نجاح الإصدار الأول من السندات اليابانية «سندات الساموراي»

وتأتي الموافقة في إطار النجاح الذي شهده الإصدار الأول من السندات اليابانية «سندات الساموراى»، والذي تم تنفيذه في مارس من عام 2022، وحرصا من وزارة المالية على تحقيق مستهدفات تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين، لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 97 المنعقدة بتاريخ 7-8-2023.

مد اتفاقية الحكومة المصرية مع شركة «تيراداتا»

كما وافق مجلس الوزراء على الإذن لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات، بمد اتفاقية الحكومة المصرية مع شركة «تيراداتا» لمدة عام بذات الشروط.

ووفقاً للاتفاقية الموقعة من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة «تيراداتا»، تحصل الحكومة المصرية على ميزات استثنائية مقابل حجم الأعمال المتفق عليها، ومن ذلك الشراء بتخفيض كبير محدد مسبقا أيا كان حجم أمر الشراء، بما يوفر للدولة مبالغ طائلة.

ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية، في إطار ما يتم تنفيذه من أعمال ضمن مشروع تطوير منطقة شق الثعبان، وتحويلها إلى مدينة صناعية عالمية.