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«صناعة النواب»: نسعى لتغيير قوانين جرى تعديلها أكثر من 30 مرة

كتب:

حسن سمير
07:59 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب

النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل على جمع دراسات منذ 4 سنوات لحل المشكلات التي تواجه الصناعة بمصر، لأننا نستورد خامات ومستلزمات من الخارج مصر بـ60 مليار جنيه، وهذا الأمر لا يصح.

تعديل القوانين أكثر من 30 مرة

وأضاف «محمود» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن قوانين الصناعة في الستينات كانوا 7 قوانين أساسية تم تعديلهم أكثر من 30 مرة، وحدث عوار دستوري، ما أدى لعدم تشجيع المستثمرين على العمل في الصناعات القائمة على الخامات المحلية.

اللجنة تعمل على صياغة القانون الجديد

وتابع: أن اللجنة تعمل على صياغة القانون وشؤونه منذ فترة بحيث يتم الاطلاع على الدول القريبة لمصر، ونبدأ في ضم الولايات والهيئات وإعادة هيكلة كاملة فيما يخص الصناعة.

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