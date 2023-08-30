التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق المرحلة 22 من قوافل «ستر وعافية» بكفر الشيخ

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية والعشرين من قوافل «ستر وعافية» لأهالي قرية برج مغيزل وتوابعها بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بمشاركة 18 كيانا من كيانات التحالف، لتقديم خدماتها لأكثر من 30 ألف مستفيد.

حزمة متنوعة من الخدمات

وتقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين، تشمل قافلة طبية تضم عديد من التخصصات (باطنة – جلدية – نساء – أسنان – رمد – أطفال – أنف وأذن)، للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، إضافة إلي الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح وكذلك خدمات تنظيم الاسرة والتوعية بالصحة الانجابية.

توزيع مواد غذائية ولحوم

وتتضمن القافلة أيضاً حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة خيرك سابق للتحالف من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس وفصول إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك، وتوزيع شنط وأدوات مدرسية وغيرها من الأنشطة.

كما تهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات، والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى، فضلا عن المساعدة في فك كرب عدد من الغارمين والغارمات، ونشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير النمطية لتدريب ودمج المتطوعين في الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع.

وشارك في القافلة 18 كيانا من كيانات التحالف، وهي (جمعية مصطفى محمود - مؤسسة مصر الخير - جمعية جمال الجارحي للتنمية المجتمعية - مؤسسة أبو العينين الخيرية - مؤسسة العربي لتنمية المجتمع - مؤسسة صناع الخير للتنمية - مؤسسة صناع الحياة مصر - بنك الطعام المصري - جمعية الأورمان - جمعية رسالة - مؤسسة راعي مصر للتنمية - الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - مؤسسة بهية - بنك الشفاء المصري – حياة كريمة – أسقفية الخدمات – الصديقية – نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع – حياة كريمة)، وذلك بمشاركة أكثر من 3000 متطوع وموظف وتنفيذي.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.