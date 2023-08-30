استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس

أفادت دانا أبو شمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس، بأن شابًا، فلسطينيا، استشهد مساء اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قرب باب العامود في مدينة القدس المحتلة.

مزاعم إسرائيلية حول الشاب الفلسطيني

وكانت مصادر محلية، قالت إن عناصر من شرطة الاحتلال أطلقت النار صوب شاب - لم تعرف هويته بعد - في حي المصرارة قرب باب العامود، ما أدى إلى إصابته بجروح لم تعرف طبيعتها، وترك ينزف دون تقديم أي إسعافات له، بحسب الوكالة الفلسطينية (وفا).

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن.