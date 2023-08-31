مدبولي: حريصون على وضع المناطق الأثرية بخريطة المقاصد السياحية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، انتهاء أعمال ترميم جامع عمرو بن العاص، أقدم جامع على مستوى قارة أفريقيا كلها، مشيرًا إلى أنّه سيتم افتتاح 13 مركزا للتحكم والسيطرة على مستوى الجمهورية.

وأضاف مدبولي، في تصريحات على هامش افتتاح عدد من المشروعات، التي نقلتها قناة إكسترا نيوز: «نقوم بتدشين مشروع عظيم وهو حدائق الفسطاط، تتتجاوز مساحته 500 فدان، لتكون الحديقة المركزية الرئيسية في قلب القاهرة، ونرمم منطقة الحفائر حتى يرى المصريون مدينة الفسطاط أقدم عاصمة إسلامية في مصر وأفريقيا».

وتابع: «كل هذا يوضح مدى اهتمام الدولة المصرية بالآثار والتطوير الذي يحدث في المناطق الأثرية، ونحرص كل الحرص على إبراز البعد التاريخي، وتحدّثت مع وزير السياحة حول دخول هذه المناطق ضمن الزيارات السياحية للسياح، فنحن نعرف الناس بمدى عظمة وتاريخ الدولة المصرية».

وشدد على أنّ الترميم تم من خلال أيدي مصرية في وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، بدعم من الجامعات المصرية ودكاترة الآثار في الجامعات المصرية، موجّها الشكر لكل القائمين على هذا العمل: «من بكرة هتدخل المناطق دي ضمن الزيارات، كي يتمتع السياح بها وحتى يعرف المصريون تاريخ بلدهم».