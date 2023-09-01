طرق غير تقليدية لإخفاء شبكة الواي فاي في منزلك.. تجنب السرقة

توجد العديد من الطرق التي يلجأ إليها المستخدمون، للحفاظ على شبكة الواي فاي من السرقة، التي تساعد في حماية باقة الإنترنت من السرقة، لذا يقدم موقع «wiki how» طرق إخفاء شبكة الـWiFi ومنع الآخرين من سرقتها ويمكن استعراض الطرق الأربعة في السطور المقبلة.

يلجأ الكثير من المستخدمين إلى إخفاء شبكة الواي فاي للحفاظ على الخصوصية، الأمر الذي يساعد في إضفاء المزيد من الأمان، وذلك عن طريق إخفاء اسم الشبكة ssid، وذلك عن طريق اتباع بعض الأمور البسيطة، عبر تغيير إعدادت جهاز الـWiFi الخاص بك، وبهذه الطريقة يصعب على المتسللين عملية الوصول إليك وتعد هذه أحد الطرق ولمعرفة الطرق يمكن الضغط هـــــــــــــــنا