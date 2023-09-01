موعد نزول هاتف آيفون 15.. «تطرحه شركة آبل في هذا اليوم»

أعلنت شركة «آبل» الأمريكية، قرب إصدار النسخة الأحدث من هواتف آيفون، الذي من المقرر له أن يكون خلال شهر سبتمبر الجاري، لافتة إلى أن الإعلان عنه سيكون من خلال تنظيم احتفالية كبرى، كما سيتم الإعلان عن إطلاق AirPods، وساعة Apple Watch الذكية، وفقًا لموقع «bloomberg».

موعد نزول آيفون 15

وعن موعد نزول آيفون 15، فقد أوضحت الشركة أن الاحتفالية الكبرى للإعلان عن إطلاق هاتفها الجديد آيفون 15 ستكون يوم يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 سبتمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة 10.00 صباحًا والساعة 8.00 مساءً بتوقيت مكة والقاهرة.

وسيأتي هاتف آيفون 15 مزودًا بعديد من المميزات، منها شاشة بحجم 6.7 بوصة – 120 هرتز، وذاكرة 128/256/512 جيجابايت – 1 تيرابايت، ومعالج Apple A17 Bionic، ودقة كاميرا 12 – 15 ميجابكسل.. ولمعرفة مزيدًا من التفاصيل، اضغط هنــــــــــــــا.