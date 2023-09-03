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حظك اليوم برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي.. استمع لرؤسائك بالعمل

كتب:

إسراء حامد محمد
12:07 ص | الأحد 03 سبتمبر 2023
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء بأنه لديه شخصية حساسة ومرهفة بشكل كبير، ولايحب عدم النظام على الإطلاق، ولكنه يسعى دائما إلى أن يكون المكان المحيط به منظم ومرتب، كما أنه يهتم بالتفاصيل الدقيقة كثيرا، الأمر الذي يجعل المحيطين به يعانون من اهتمامه بالتفاصيل، ولا يعطي لهم الفرصة في تبرير أفعالهم تلك.

ويعتمد مولود برج العذراء في اتخاذ قراراته على العقل فقط، ولا يعتمد على قلبه في ذلك، الأمر الذي يجعله قاسياً في قرارته الخاصة بحياته كثيرا، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر الجاري، وفق الموقع المختص بخبراء علم الفلك، والتي تتمثل في الآتي:

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الهني

عليك يا مولود برج العذراء أن تستمع إلى رؤسائك جيدا ولا تتجاهلهم حتى تنجح فى عملك وتتجنب الوقوع فى الأخطاء.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

لا تعط الفرصة لأحد بأن يتدخل بينك وبين شريك حياتك حتى تستقر علاقتكما وتشعران بالسعادة والهدوء.

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حظك اليوم برج العذراء السبت 2-9-2023 على الصعيد المهني والعاطفي
بقلم إسراء حامد محمد