موعد إصدار لعبة EA SPORTS FC 4.. تخلت عن اسم «FIFA» لهذا السبب

كشفت شركة «EA Sports» المطورة للعبة «EA SPORTS FC» (فيفا سابقًا)، عبر موقعها الرسمي؛ تطمئن عملائها حول العالم، أنه على الرغم من عدم التوصل لاتفاق أو صفقة جديدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، واحتياجها إلى تغيير اسم اللعبة، إلا أنها تمكنت من عقد شراكات مع حوالي 300 دوري ونادٍ حول العالم للتتمكن من ضم اللاعبين والمسابقات خلال التحديثات القادمة في اللعبة.

مميزات لعبة «EA SPORTS FC 4»

وبحسب ما ورد في موقع «Dealabs»، فإن لعبة «EA SPORTS FC 4» ستأتي مزودة بعديد من المميزات، منها ضم أكبر المسابقات والبطولات واللاعبين في منافسات كرة القدم للرجال والنساء، كما أنها ستحاكي أسلوب الجري المميز للاعب الشهير داخل اللعبة بفضل تقنيات التطوير التي تعتمد عليها اللعبة والتي تحاكي أساليب لعب كل لاعب.. ولمعرفة مزيدًا من التفاصيل، اضغط هنــــــــــــــا.