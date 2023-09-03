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حظك اليوم برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي.. لا تكن أنانيا

كتب:

سحر المـكاوى
12:07 ص | الأحد 03 سبتمبر 2023
برج الميزان

برج الميزان

يتمير مواليد برج الميزان بأنهم مستمعون من الدرجة الأولى، وهم ملجأ لجميع أصدقائه عندما يواجهون المشكلات.

ويبحث دائما مواليد برج الميزان عن مغامرات جديدة خاصةً أنه يحب مواجهة التحديات، ويتميز بانه صاحب شخصية دبلوماسية تعرف كيف تتعامل مع مختلف المواقف التي تواجهها.

وتستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفقا للموقع الخاص بخبراء علم الفلك، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الميزان الأحد 3-9-2023 على الصعيد المهني

على مواليد برج الميزان الحرص على عدم الاستماع لمن يحاولون التقليل من عزيمتهم وعليهم أن يثقوا بقدراتهم.

حظك اليوم برج الميزان الأحد 3-9-2023 على الصعيد العاطفي

يجب على مواليد برج الميزان الكف عن الأنانية حتى يشعر شريك حياتهم باهتمامهم وحبهم الشديد له، ما يؤثر بشكل إيجابى على علاقتهما سويا.

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بقلم سحر المـكاوى