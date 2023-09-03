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أطعمة ومشروبات عليك تجنبها ليلا.. «تسبب الأرق وتحرم من النوم»

كتب:

تامر نادر
06:47 ص | الأحد 03 سبتمبر 2023
الشعور بالأرق أثناء النوم - تعبيرية

الشعور بالأرق أثناء النوم - تعبيرية

أوضح الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هناك عدة أطعمة ومشروبات ينصح بعدم تناولها ليلًا أو قبل النوم مباشرة؛ كونها تتسبب في الشعور بالأرق وتحرم من الحصول على النوم الجيد كمًا وكيفًا، ما ينعكس بالسلب على مستوى تركيز الشخص وقدرته الإنتاجية في اليوم التالي.

مشروبات ينصح بعدم تناولها ليلًا

ومن ضمن هذه المشروبات تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية بكل أنواعها، وأيضًا المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر؛ إذ ينتج عنها تخمرات في المعدة وزيادة الغازات والإصابة بالمغص والأرق وبالتالي عدم القدرة على النوم.

أطعمة تسبب عسر الهضم

كما نصح «الحوفي» بعدم تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، مثل الأطعمة الحريفة والمحمرة، أو اللحوم والدواجن الغنية بالدهون، إلى جانب الأطعمة المسبكة.. ولمعرفة مزيدًا من التفاصيل اضغط هنـــــــــــا.

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بقلم تامر نادر

محرر صحفي مسؤول عن تحرير المادة الصحفية وصياغة الموضوعات.