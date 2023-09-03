وزيرة الهجرة: نحرص على التواصل المثمر مع المستثمرين المصريين في الخارج

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في افتتاح المعرض الدولي الخامس عشر لصناعة الورق والتعبئة والتغليف والطباعة، المقام في الفترة من 2 حتى 4 سبتمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية.

كما تفقدت الوزيرة الجناح الخاص بالشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات «أملكو»، والتي يترأس مجلس إدارتها الدكتور حسن الجراحي، رجل الأعمال المصري بالسعودية.

دعم المستثمرين المصريين

وقالت وزيرة الهجرة، إنها حرصت على المشاركة في افتتاح المعرض، وتلبية دعوة الدكتور حسن الجراحي لزيارة جناح الشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات، تأكيدا على دعمنا المستمر لمستثمرينا المصريين بالخارج، خاصة الذين لديهم استثمارات في مصر خلال هذه المرحلة.

وأكدت وزيرة الهجرة، حرصها على التواصل المستدام والمثمر مع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، ودعوتهم للاستثمار في مصر، والعمل معهم على تذليل التحديات التي تواجههم، حتى يتمكنوا من المشاركة في دعم الاستثمار الحقيقي والناجح في دولتهم التي ترحب دائما بهم.

متابعة مستجدات القطاع والتكنولوجيا الجديدة

كما استمعت الوزيرة لشرح واف عما تقدمه الشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات، من خدمات متعددة وحديثة في مجال صناعة الورق والطباعة والتغليف، من بينها رولات ماكينات ATM، نماذج الطيران والشحن، أكياس التعبئة المنسوجة الرولات اللاصقة، رولات ونماذج تخطيط القلب، الأقفال البلاستيكية المبرمجة، المغلفات الورقية والبلاستيكية، والأشرطة اللاصقة الأمنية والعادية.