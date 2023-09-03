دعاء صلاة الاستخارة للزواج وكيفية أدائها.. «الإفتاء» توضح

قبل اختيار شريك الحياة، تلجأ العديد من الفتيات إلى أداء صلاة الاستخارة التي تكون طوق نجاة بالنسبة لهن، وخلالها يمكن أن تقول دعاء الاستخارة للزواج، وهو الذي ييسر عليها الاختيار.

دعاء صلاة الاستخارة للزواج

أوضحت دار الإفتاء المصرية كيفية صلاة الاستخارة للزواج عبر موقعها الإلكتروني: «عليكِ اختيار مَن تظنينه من المتقدمين خيرًا لك، ثم صلي ركعتين نفلًا بنية الاستخارة في غير أوقات الكراهية، ثُمَّ قُولي: اللَّهُمَّ إنِّي أستخِيرُك بعِلمِكَ، وأسْتَقْدِرُكَ بقدرتِكَ، وأسأَلُكَ مِن فَضْلِكَ العَظِيمِ، فإنَّك تَقدِر ولا أقْدِر، وتعْلَمُ ولا أعْلَم، وأنتَ علَّامُ الغُيوبِ، اللَّهُمَّ إن كُنت تعْلَمُ أنَّ فِي زَوَاجِي مِنْ (فُلَانٍ) خيرًا لي في دِينِي ومَعَاشِي وعاقِبَةِ أمْرِي فاقْدُره لي ويسِّرْهُ لي ثمَّ بَارِك لي فِيه، وإن كُنتَ تعْلَمُ أنَّ في زَوَاجِي مِنْه شَرًّا لي في دِينِي ومعاشِي وعاقبةِ أمْرِي فاصرِفْهُ عنِّي».

صلاة الاستخارة عبارة عن ركعتين من غير الفريضة، ونحسن فيها الوضوء كصلاة السُنَّة والضحى أو تحية المسجد أو صلاة مستقلة المهم أنها من غير الفريضة وبعد التسليم نقول الدعاء الآتي: «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فأنت تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب» ولمزيد من التفاضيل اضغط هنا.