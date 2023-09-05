ماجد الكدواني يكشف عن تفاصيل نشأته وكيف أثرت عليه: «أب ملتزم.. وأم حنونة»

كشف الفنان ماجد الكدواني، عن تفاصيل حياته مع أسرته في صغره قائلا: «والدي كان ملتزم بشكل كبير، وكان شديد علينا جدا وربنا رتب الأمور أن تكون النشأة بهذه الطريقة.. أب ملتزم جدا وأم حنونة وأنا كبير أشقائي».

وأضاف ماجد الكدواني، خلال برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «دي إم سي»: «أسرتي كانوا يعرفون قيمة ثمرة الحياة، والدي كان شديد علينا وقاسي في الحياة والتربية، وكان مهندس معماري، خريج كلية هندسة جامعة القاهرة».

أسرة ماجد الكدواني تنتقل إلى الكويت

وأشار إلى انتقال الأسرة إلى الكويت، وأثر ذلك عليه، قائلا «عندما جاء لوالدي فرصة عمل لتصميم مسجد الدولة في الكويت، عشنا هناك من عام 1971 حتى 1985 وكانت حياة التزام والله سبحانه وتعالى هيأ الظروف إن نعيش في مجتمع ملتزم وصغير، ليستطيع أبي أن يغلق علينا براحته، فالظروف سمحت له إن يقفل علينا وهذا أحدث انفجارات فيما بعد، ولكن كان يمثل الحائط الخرساني لي من خلفي فما تركه لنا والدي بتربيته يمثل لي حماية لظهري من أن أقع».

وتابع ماجد الكدواني: «التحقت بكلية الفنون الجميلة وكنت أحب الفنون والتحقنا بمدارس عربى بنين فقط، وشربت من والدي فكرة الرسم وجمال الخطوط».