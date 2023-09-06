الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص محل تجاري

تلقى مراكز تراخيص المحال طلبات ترخيص الأنشطة التجارية بمختلف المحافظات، طبقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وأكدت محافظة القاهرة أن من الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص محل تجارى وفق القانون ما يلى،

-عقد ملكية أو إيجار الشقة لرئيس الاتحاد وأمين الصندوق مع صورة الرقم القومى

-صورة التوكيل الرسمى فى حالة عدم حضور صاحب الرخصة نفسه

- صورة من عقد الملكية أو صورة من عقد الايجار بعد الاطلاع على الاصل على أن يكون عقد الايجار متضمن الآتى"مثبت التاريخ،يكون سارى المفعول لمدة لاتقل عن سنة، توضيح نوع النشاط المطلوب ترخيصه ".

رخصة البناء

- صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار

- إفادة من ادارة التنظيم بموقف المحل العام فى حالة وجود رخصة بناء أوتقنين وضع العقار

- تقرير هندسى معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار فى حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص

- مستخرج رسمى من السجل التجارى

-رسم توضيحى كروكى على أن يكونموضح به موقع المحل ويشمل اسم الحى أو الجهاز أو المنطقة ،واسم الشارع ورقم العقار الواقع به المحل

- صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل

شهادات صحية

- شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات

- الموافقة الصادرة من وزارة القوى العاملة

- شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمى مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية