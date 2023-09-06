مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء.. الظهر في القاهرة 12:53

أوضحت الهيئة المصرية العامة للمساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، والتي سجلت اختلافات ضئيلة بحسب التوقيت المحلي لكل مدينة أو محافظة.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، في عدد من محافظات الجمهورية، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر في القاهرة 5:05 صباحًا، والظهر 12:53 مساءً، والعصر 4:26 مساءً، والمغرب 7:11 مساءً، والعشاء 8:31 مساءً.

مواقيت الصلاة في مدينة العلمين

موعد أذان الفجر في العلمين 5:13 صباحًا، والظهر 1:03 مساء، والعصر 4:26 مساء، والمغرب 7:22 مساءً، والعشاء: 8:41 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر في الإسكندرية 5:09 صباحا، والظهر 12:59 مساء، والعصر 4:32 مساء، والمغرب 7:18 مساء، والعشاء 8:38 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر في دمياط 5:01 صباحا والظهر 12:51 مساءً، والعصر 4:25 مساء، والمغرب 7:11 مساء، وأذان العشاء 8:31 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر في سوهاج 5:09 صباحا، والظهر 12:52 مساء، والعصر 4:22 مساء، والمغرب 7:08 مساء، وأذان العشاء 8:24 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر في أسيوط 5:10، والظهر 12:54 مساء، وأذان العصر 4:24 مساء، وأذان المغرب 7:10 مساء، وأذان العشاء 8:27 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر في أسوان 5:08 صباحا، وأذان الظهر 12:47 مساء، وأذان العصر 4:14 مساء، وأذان المغرب 7:02 مساء، وأذان العشاء 8:16 مساء.