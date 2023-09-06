ضبط 2105 علب سجائر دون فواتير بالإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون الاتصال والإعلام بمديرية تموين الإسكندرية، إنه بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق ومطاردة تجار السوق السوداء للسجائر، أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بشن حملات على الأسواق لضبط المخالفين والمتلاعبين بسوق السجائر.

حملة مكبرة بإدارة العجمي

وأشار القلش في تصريح لـ«الوطن» إلى أن إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة مؤنس محمد المشرف العام للإدارة ومفتشي الإدارة بالاشتراك مع إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة ومحمد الشافعي مفتش الإدارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بحملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات بمناطق العجمي المختلفة.

مصادرة 2105 علب سجائر

وأضاف أن الحملة أسفرت عن تحرير عدة محضر حيازة سجائر دون فواتير، وجرى التحفظ على 2105 علبة سجائر متنوعة.

كما جرى تحرير محضر حيازة سجائر دون فواتير، والتحفظ على 740 علبة سجائر متنوعة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تحرير 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر حيازة أسطوانة بوتاجاز منزلي داخل محل طيور لاستخدامها في غير الغرض المخصص، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.