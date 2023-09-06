أسد محنط يصل سعره لمليون جنيه.. تعرف على التفاصيل

يقام حاليا معرض أبو ظبي الصيد والفروسية في العاصمة الإماراتية وينظمه نادي صقاري الإمارات، حتى يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر، ويرفع المعرض هذا العام شعار استدامة وتراث.. بروح مُتجددة.

وتعرض به أحدث الابتكارات والمُنتجات للصيد والفروسية، حيث يشارك فيه حوالي 1220 عارض وعلامة تجارية من 65 دولة، و580 علامة تجارية عالمية في 11 قطاعا للمعرض، وذلك على مساحة 65 ألف مترمربع،

ومن ضمن المعروضات أسد وحيوانات محنطة بمبلغ خيالي يمكن أن يصل لميون جنيه، حيث تقوم شركات من جنوب إفريقيا بتلك العملية من تحنيط للحيوانات وإعادة بيعها وعرضها على الجمهور.

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