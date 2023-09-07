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مقادير وطريقة فاهيتا الدجاج بطريقة بسيطة مثل المطاعم

كتب:

شروق مراد
05:13 ص | الخميس 07 سبتمبر 2023
فاهيتا الدجاج.. أرشيفية

فاهيتا الدجاج.. أرشيفية

من الوصفات التي يفضلها الشباب فاهيتا المطبخ، التي يعود أصلها إلى المطبخ المكسيكي، وتمتاز بالطعم الحار المميز، ولكل شخص لمساته الخاصة في الوصفة، وتقدم ساخنة والجبنة مذابة، بحسب الشيف الشربيني في برنامجه «الشيف»، على قناة cbc sofra.

هناك بعض المقادير الأساسية في الوصفة، وهي قطع الدجاج، والفلفل والبصل وخبز التورتيا والبهارات والملح والفلفل الأسود، ولمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط.

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بقلم شروق مراد