مقادير وطريقة فاهيتا الدجاج بطريقة بسيطة مثل المطاعم

من الوصفات التي يفضلها الشباب فاهيتا المطبخ، التي يعود أصلها إلى المطبخ المكسيكي، وتمتاز بالطعم الحار المميز، ولكل شخص لمساته الخاصة في الوصفة، وتقدم ساخنة والجبنة مذابة، بحسب الشيف الشربيني في برنامجه «الشيف»، على قناة cbc sofra.

هناك بعض المقادير الأساسية في الوصفة، وهي قطع الدجاج، والفلفل والبصل وخبز التورتيا والبهارات والملح والفلفل الأسود، ولمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط.