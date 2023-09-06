وزير خارجية المغرب: الاتفاق على تحرك عربي منسق تجاه جميع القضايا

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إنّ الاجتماع الوزاري العربي، الذي عقد اليوم الأربعاء، شهد الاتفاق على مجموعة من القرارات التي جرى إعدادها من قبل اجتماع المندوبين.

وأضاف «بوريطة» في المؤتمر الصحفي الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، الذي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ قضية العرب الأولى هي القضية الفلسطينية، وجرى الاتفاق على مجموعة من القرارات في هذا الصدد، وجرى الاتفاق على مقاربة عملية أيضا لتحرك عربي منسق أمام التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية والاعتداءات المتواصلة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتابع أنه جرى التأكيد على ضرورة تنسيق التحرك العربي إزاء كل الفاعلين الدوليين للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، كما جرى اتخاذ قرارات مرتبطة بمختلف الأزمات التي تعيشها الدول العربية حول ليبيا وسوريا والسودان وغيرها وكلها قرارات تؤكد المواقف العربية الثابتة وتدعم كل المجهودات التي تبذلها الدول العربية لحل هذه الأزمات.