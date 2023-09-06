رفع علم الزمالك في حفل زفاف بكفر الشيخ: «حبه بيجري في دمنا» (صور)

حرص شاب وعروسه في محافظة كفر الشيخ على رفع علم نادي الزمالك في حفل زفافهما، ورددا مع أصدقائهما بعض أغانى وشعارات القلعة البيضاء.

الرقص بعلم القلعة البيضاء

وقام العروسان وأصدقاؤهما بالرقص بعلم القلعة البيضاء، ما قوبل بحالة من الفرحة والسعادة بين أهل العروسين، وكذلك عدد من المعازيم الذين تمنوا فوز لاعبي نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال العريس أحمد علاء الأطير، إنه يعشق نادي الزمالك منذ صغره، لذا حرص على اصطحاب علمه خلال حفل زفافه، ما تسبب في حالة من السعادة والفرح لدي مشجعي الفريق الأبيض.

وأكد «الأطير»، لـ«الوطن»، إنّ كثيرا من الحضور حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع علم نادي الزمالك، مضيفاً: «حب الزمالك معشش فى قلبنا، وبيجري في دمنا حتى الممات، وحتى توريث أحفاد الأحفاد الأحفاد، وعلى العهد يا زمالك».

مباراة الزمالك والسكة الحديد

جدير بالذكر، أنّ فريق الزمالك يخوض مباراة ودية أمام فريق السكة الحديد غداً الخميس، الموافق 7 سبتمبر الجاري، ويحتضن اللقاء ملعب ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

وستنطلق مباراة الزمالك ضد السكة الحديد في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، الأردن، البحرين، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 4:00 عصرًا بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 3:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.