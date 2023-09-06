عرض مأساة «سوفوكليس» الخالدة ضمن فعاليات مهرجان المسرح التجريبي

شهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، العرض الليتواني «Antigone – أنتيجون» إخراج بيروت مار، وهو عرض مستمد من تراجيدية سوفوكليس الشهيرة، ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، وبحضور لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.

و«أنتيجون» التي عُرضت ضمن فعاليات مهرجان المسرح التجريبي، واحدة نصوص الإغريقية الخالدة، والتي كتبها آلاف السنين الكاتب اليوناني سوفوكليس، الذي يعبر فيها شجاعة الإنسان وروحه النقية، من خلال امرأة فتية جرؤت على معارضة مرسوم ظالم لملك مستبد، فهي مبنية على أسطورة يونانية قديمة.

آفاق بصرية وتشكيلات من الوسائط الحديثة

قدمت الفرقة الليتوانية عرضها عبر بعد طريقة العرض التقليدية، مستخدمة آفاق بصرية وتشكيلات من الوسائط الحديثة في فن الفيديو والإضاءة، والدمج بين فكرة النص العامة والخلفيات السينمائية، في محاولة لتجسيد فكرة القتل والصراع الداخلي الذي يعيشه إنسان اليوم بين فرديته وخصوصيته الذاتية، وبين انتماءاته الأسرية والمجتمعية والسياسية.

ملك طيبة الجديد أنتيجون

وفي العرض المسرحي يعاقب الملك كريون ملك طيبة الجديد أنتيجون ابنة أوديب على دفنها جثة أخيها بولينيكيس، وكانت قد صبّت للتوّ حفنة من الرمال على جسد شقيقها، وتستكشف أنتيجون طريقة توحيد اللغة القديمة والمعاصرة عن طريق تباين تسلسل صور الفيديو الضخمة للكورس مع الشخصيات البشرية في المقدمة: أنتيجون وأختها إيزمين وكريون وابنه هايمون والحارس وتيريسيوس الرسول، كلهم يؤديهم ممثل واحد، ويضاف إلى هشاشة الجسم البشري وافتراضية الإسقاطات النشاط الهائل للموسيقى والنصوص.