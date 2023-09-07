«المغرب عليها حارس».. هل يصبح ياسين بونو أول حارس عربي يتوج بالكرة الذهبية؟

أداء خرافي قاد به منتخب المغرب، لتحقيق إنجازا غير مسبوق، بالتواجد في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2022، والحصول على المركز الرابع في البطولة التي تضم صفوة المنتخبات العالمية، ليحجز أسود الأطلس مكانا عربيا بين كبار الساحرة المستديرة.

ياسين بونو.. أول حارس عربي في التاريخ يترشح لجائزة الكرة الذهبية

ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية السابق، والذي انضم حديثا لصفوف الهلال السعودي، ومنتخب المغرب لكرة القدم، لم يكن العام الماضي عاما عاديا بالنسبة له، حيث كان البطل الأبرز في مغامرة منتخب بلاده بمونديال قطر الذي توج بلقبه المنتخب الأرجنتيني.

إنجاز تاريخي أضافه الحارس الذي هاجر، رفقة والديه إلى كندا عندما كان طفلا، قبل أن يعود لموطنه الأصلي في عمر الثامنة، بعدما أصبح أول حارس عربي في التاريخ يترشح لجائزة الكرة الذهبية «البالون دور».

اسمين أفريقيين فقط يزينون قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم، هم الكاميروني أندري أونانا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، وياسين بونو الذي انضم حديثا لكتيبة النجوم بالدوري السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي من بوابة نادي الهلال.

منافسة شرسة من ياسين بونو على جائزة أفضل حارس في العالم

ياسين بونو الذي رفض تمثيل منتخب كندا، مفضلا الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي، بات على أعتاب إنجاز تاريخي حال حصده للجائزة، وسط منافسة شرسة من نجوم العالم، وهم البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني، والفرنسي مايك ماينان حارس ميلان الإيطالي، والألماني مارك أندري تير شتيجين حارس برشلونة الإسباني.

كما ضمت القائمة كلا من البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي الإنجليزي، والأرجنتيني إيليميانو مارتينيز حارس أستون فيلا الإنجليزي، والكاميروني أندري أونانا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، والإنجليزي آرون رامسديل حارس أرسنال الإنجليزي والكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش حارس فنربخشة التركي، وأخيرا الفرنسي برايس سامبا حارس لانس الفرنسي.