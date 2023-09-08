حظك اليوم برج القوس الجمعة 8-9-2023 على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس، بالبساطة، الزهد فهو يعرف يسعد نفسه بأقل الإمكانيات في كل وقت ومكان، فدائما ما تجده يحب المرح والفكاهة ولديه روح من الدعابة التي تجعل من حوله يعشقون الجلوس والحديث معه، كما أنه مستمع جيد لمن حوله ويعطي نصائح جيدة للمقربين منه، ولديه القدرة الكبيرة على إقناع الآخرين بأفكاره بكل سهولة.

ويتمتع مولود برج القوس، بالذكاء الفطري، وله نظرة فلسفية في العديد من الأمور حوله، ويشعر بالتفاؤل بدرجة كبيرة، ومن مشاهير هذا البرج هاني شاكر ونجلاء فتحي.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

وفيما يلي نعرض حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي الجمعة الموافق 8 سبتمبر، وفق موقع الأبراج.

ينصحك خبراء الفلك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني، بألا تهتم بما يراك الناس عليه، وافعل ما تريد وترغب به، ولا تقلل من ثقتك بنفسك فأنت شخص موهوب، وقادر على تخطى أى صعاب، كما يجب عليك أن تكون منضبطًا في إنفاقك والبحث عن طرق جديدة لزيادة الدخل.

حظك اليوم برج القوس علي الصعيد العاطفى

ينصحك خبراء الفلك، بالابتعاد عن الحزن وعدم الاستسلام لحالتك المزاجية، وحاول التحكم بمشاعرك وأنت تتحدث مع شريك الحياة بشكل جيد.