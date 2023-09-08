عاجل.. كاف يخصم 18 مليون جنيه من الأهلى.. والأحمر يرد

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، توقيع عقوبة مالية على النادي الأهلي، قبل أيام من خوضه مواجهة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم الجمعة المقبل، بمدينة الطائف السعودية.

«كاف» يوقع عقوبة مالية على الأهلي قبل موقعة السوبر الأفريقيويأتي قرار «كاف» بمعاقبة الأهلي بتغريمه 550 ألف دولار «نحو 18 مليون جنيه»، بسبب سلوكيات الجماهير الحمراء خلال مباريات دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، والتي حصد فيها المارد الأحمر اللقب.

وخصم الاتحاد الأفريقي 550 ألف دولار من مكافأة النادي الأهلي لدى «كاف»، التي تبلغ 4 ملايين دولار مكافأة التتويج بلقب دوري الأبطال في النسخة الأخيرة.

عدلي القيعي يعلق على عقوبة الاتحاد الأفريقي للأهليمن جانبه، علق عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي، من خلال قناة النادي، على قرار «كاف» بخصم نحو 18 مليون جنيه، قائلا: «حزنت كثيرا عندما علمت أن الكاف خصم حوالي 550 ألف دولار من قيمة جوائز الأهلي في البطولات الإفريقية، بسبب أخطاء متعددة وسلوكيات معظمها تخص الجماهير، التي يجب أن تعي أنها إذا كانت ترغب في إنفاق المزيد من الأموال على كرة القدم، عليها أن تلتزم بالتعليمات».

أضاف: «جماهير النادي الأهلي تطالبنا بمزيد من الإنفاق ورغم ذلك تحرمنا ملايين الجنيهات، كان من المتوقع أن تنعش خزينة النادي بالعملة الصعبة، ساعدوا ناديكم، على الأقل لا يتم تغريمه بسببكم، وأن تكونوا رأس الحربة التي تبعث الطمأنينة للمسؤولين من أجل عودة الجماهير بأعداد كبيرة، لأنكم القاعدة الأكبر».

ويسعى الأهلي للفوز على اتحاد العاصمة الجزائري وحصد لقب السوبر الأفريقي، لمواصلة تحقيقه للألقاب المحلية والقارية.