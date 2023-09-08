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عقيد إسرائيلي متقاعد: أشرف مروان خدر قيادات تل أبيب ومدهم بمعلومات مزيفة

كتب:

منى السعيد
11:44 م | الجمعة 08 سبتمبر 2023
أشرف مروان

أشرف مروان

قال العقيد المتقاعد في الاستخبارات الإسرائيلية، شمعون منديس، إن أشرف مروان استطاع خداع إسرائيل، من خلال مد القيادات بمعلومات مزيفة، رغم علمه بمقارنة تلك المعلومات بأكثر من مصدر، مضيفًا «كانت مهمة مروان تخديرنا».

أشرف مروان خدر قيادات إسرائيل

وأكد منديس، خلال محاضرة ألقاها، إن أشرف مروان كان المسؤول عن اعتقاد إسرائيل أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان يبني جهازا استخباراتيا مصريا واهيا.

وأضاف أن مروان، كان على علم بأن إسرائيل تقارن المعلومات التي يقوم بإرسالها من أكثر من مصدر، لذلك كان يتوسع ويضخ معلومات كثيرة حتى يربك الاستخبارات الإسرائيلية.

وقال نصًا خلال المحاضرة: «باختصار.. أشرف مروان قام بتخدير قياداتنا»، مؤكدًا على أن «كل ما يحتفظ به في إسرائيل عن أشرف مروان من صور وإثباتات لا قيمة لها».

السادات أسس جهاز استخبارات متميز من العدم

وأوضح أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أسس جهاز استخبارات متميز من العدم، لكي يخدم الجيش المصري، ولم يبني جهاز استخبارات ليكون ديكورا، فقد عمل على محوريين رئيسين في ذلك، الأول استراتيجي والثاني تكتيكي، بحسب وصفه.

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بقلم منى السعيد