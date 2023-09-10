حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

فترات صعبة سيطرت على مولود برج الجوزاء، خلال الفترة الماضية، ولا زال ينتظر الانفراجة على المستويات كافة، ولهذا يبحث أصحاب هذا البرج عن حظك اليوم بشكل يومي للاطمئنان على طبيعة اليوم، وكيف تسير الأمور على الجانبين العاطفي والمهني.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة والمتعلقة بهذا العلم، نوضح في التقرير التالي حظك اليوم برج الجوزاء الذي تمر الشمس فيه خلال الفترة من 21 مايو إلى 21 يونيو، بحسب الموقع المختص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

يقول الخبراء لمواليد برج الجوزاء إنه لا ضرورة لأن تنشغل بالانتقادات اللاذعة التي يوجهها لك من حولك، كما يطالبك بأن تكون واثقا من نفسك طوال الوقت، حتى تستطيع أن تثبت ذاتك وتنجح في عملك مرة أخرى.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

كن مستمتع جيد للشريك ولا تتجاهل فضفضته لك وحديثه عن شعوره تجاهك، فهو يرسل رسائل غاية في الأهمية من حديثه، لهذا يجب أن تنصت له جيدا، وابحث معه عن حلول تساعدكما لنجاح علاقتكما في المستقبل.

حظك اليوم برج الجوزاء صحيا

ينصحك الفلك بأن تتحكم في شهيتك، وضع خطة تساعدك على إنقاص وزنك الزائد، حتى تصل للرشاقة، وإياك أن تضعف أمام الأطعمة الدسمة، وتفرط في تناولها مرة أخرى.