وداعاً «الهند» مرحباً «بهارات».. لافتة أمام «مودي» بقمة الـ20 تثير الجدل

شهدت جلسة افتتاح قمة مجموعة العشرين، تغير اسم الهند في اللافتة الموضوعة أمام رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى اسم «بهارات»، مما يؤكد التقاير المنشورة حول نية الهند تغيير اسمها إلى «بهارات» بشكل رسمي.

الهند لها أسماء أخرى تعود لأوقات ما قبل الاستعمار

وبحسب «سكاي نيوز» فان دولة الهند لها أسماء أخرى في اللغة الهندية، وهي بهارات وبهاراتا وهندوستان في اللغات الهندية، وهي أسماء تعود لأوقات ما قبل الاستعمار، وتستخدم هذه الأسماء بشكل متبادل من جانب الشعب الهندي وعلى المستوى الرسمي أحيانًا.

«مودي» لقادة الـ20: «بهارات ترحب بكم»

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قدمت رئيسة الهند، دروبادي مورمو، نفسها في دعوة عشاء لزعماء مجموعة العشرين، بأنها رئيسة دولة بهارات.

وحمل شعار قمة مجموعة العشرين الاسمين، بهارات باللغة الهندية، والهند باللغة الإنجليزية، وتحدث رئيس الوزراء الهندي باللغة الهندية قائلًا: «بهارات ترحب بالمندوبين باعتبارها رئيساً لمجموعة العشرين».

وتشهد العاصمة الهندية نيودلهي فاعليات قمة العشرين لأول مرة بحضور عدد من زعماء وقادة دول العالم حيث يحضر القمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعوة من الرئاسة الهندية للقمة.