قمة الـ20: توافق بشأن الحبوب والأسمدة الروسية ومواجهة التغير المناخي

أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قبل قليل، التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الإعلان الختامي لقمة مجموعة العشرين، المنعقدة حالياً في العاصمة الهندية نيودلهي، فيما يتعلق بعدد من القضايا الدولية الرئيسية.

توافق في الآراء بشأن إعلان قمة مجموعة العشرين

وقال «مودي»، خلال الجلسة الثانية لقمة مجموعة العشرين: «بفضل العمل الجاد الذي قام به فريقنا، تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إعلان قمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي».

وحرص رئيس وزراء الهندي على تهنئة الجميع بهذه المناسبة وتابع بقوله: «أُعلن قبول هذا الإعلان، وبهذه المناسبة، أهنئ القادة والوزراء الذين عملوا بجد وجعلوا تحقيق هذا ممكناً».

وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، فإن الإعلان تضمن دعوة قادة مجموعة العشرين إلى التنفيذ الكامل لمبادرة البحر الأسود، بما في ذلك تأمين إمدادات الأسمدة الروسية.

ودعت مجموعة العشرين للتصرف وفقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.

تجاوز أزمة وشيكة بشأن الحرب في أوكرانيا

ونجحت نيودلهي في تجاوز أزمة كانت متوقعة، بشأن موقف المجموعة من الأزمة في أوكرانيا، حيث لم يأتِ على ذكر العدوان الروسي، بينما دعا البيان الختامي للقمة، كلاً من روسيا وأوكرانيا إلى ضمان تسليم فوري ودون عوائق للحبوب والمواد الغذائية والأسمدة.

وشدد الإعلان على ضرورة زيادة الجهود لتنفيذ التعهدات السابقة بالإلغاء التدريجي وترشيد دعم الوقود الأحفوري غير الفعال على المدى المتوسط، والتعهد بتسريع العمل لمكافحة تغير المناخ.

وتشهد العاصمة الهندية نيودلهي اليوم وغدًا فاعليات قمة العشرين، بحضور عدد من زعماء وقادة دول العالم، حيث يحضر القمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعوة من الرئاسة الهندية للقمة، كما يحضر الاتحاد الأفريقي القمة باعتباره عضواً دائماً في مجموعة العشرين.