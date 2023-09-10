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ميزات خفية تسهل البحث في جوجل كروم.. «وفر وقتك وجهدك»

كتب:

عبير خالد
05:10 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
جوجل كروم

جوجل كروم

يحتاج مستخدمو جوجل كروم عادة إلى فتح أكثر من تبويب أمامهم؛ الأمر الذي يصيب المستخدم بالانزعاج جراء تلك التبويبات، فيكون في حاجة ماسة إلى تنظيمها أولًا لتسهل عملية التصفح التي تتطلب المزيد من الوقت عبر تنظيمها في مجموعات لتسهل عملية الوصول إليهم بشكل أكثر ترتيبًا من خلال اتباع مجموعة من الضوابط.

يمكن لمستخدمو أكثر المتصفحات شهرة، معرفة بعض المزايا الخفية التي تسهل عملية  البحث  على المستخدم، وتساعده على توفير الوقت والكثير من الجهد، الذي من شأنه أن يقلل من الإداء الخاص بها، ويعمل على إتاحة الكثير من المزايا لأنها تعمل على اللجوء إلى الكثير من الاختصارات التي من شأنها أن توفر الوقت ويمكن التعرف عليها بمجرد النقر هـــــــــــــــــــنا.

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