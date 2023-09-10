5 أطعمة تحتوي على كالسيوم أكثر من تناول كوب حليب يوميا

الاعتقاد السائد بين الناس هو أن اللبن المصدر الأساسي للكالسيوم؛ وظلت تلك الأفكار متوارثة حتى الآن، لكن هناك مجموعة من الأطعمة التي تعد مصدرًا للكالسيوم وتمد الجسم به منها بذور الشيا والزبادي واللوز والبقوليات بحسب موقع «العربية».

أطعمة تمد الجسم بالكالسيوم

البداية من بذور الشيا والتي تُعرف البذور باسم القوة الغذائية، لأنها غنية بالعناصر الغذائية الأساسية التي تفيد الجسم، وتحتوي البذور بشكل عام وأهمها السمسم أو بذور الشيا، على كميات كبيرة من الكالسيوم، بجانب ذلك فهي مصدر ممتاز للعناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تعزز صحة الجسم.

البقوليات تحتوي على العديد من العناصر

تحتوي البقوليات منها الفاصوليا والفول والعدس على نسبة عالية من البروتين والألياف والزنك والفولات والمغنيسيوم والكالسيوم والمواد المغذية الحيوية الأخرى، وتحتوي على كميات عالية من مضادات الأكسدة، التي تمنع تلف الخلايا وتحارب الأمراض وتساعد في منع مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك وغيرها الكثير.

طبق من الزبادي مع التوت

اجعل في نظام غذائك اليومي طبق الزبادي مع التوت بشكل رئيسي، لإنها وجبة طعام صحية تعمل على تلبية احتياجات الجسم من الكالسيوم، ذلك لأن الزبادي مصدر ممتاز للكالسيوم لأنه منتج مخمر ويناسب الأشخاص، الذين يعانون من نقص اللاكتيز بشكل جيد.

اللوز

تحتوي حفنة من اللوز، تزن حوالي 100 جرام، على 264 ملليجراما من الكالسيوم، ويعتبر أعلى المكسرات التي تحتوي على نسبة الكالسيوم بين الأنواع الأخرى، بجانب ذلك فهو مصدر قوي للألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن والمغنيسيوم، والتي يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم وتقلل من الجوع وتساعد على فقدان الوزن.

تناول الجبن

تحتوي الجبن على البروتين والألياف والكالسيوم والدهون المشبعة صحة الجسم، وذلك غير دورها في تعزيز مذاق الأطعمة الأخرى عند استخدامها كعنصر نشط، ووفقًا لجامعة هارفارد، تحتوي قطعة من الجبن الصلب بحجم الإبهام تقريبًا، أي تزن 28 جراما، على حوالي 120 سعرة حرارية، و8 جرامات من البروتين و6 جرامات من الدهون المشبعة و180 ملليجرامًا من الكالسيوم.

ويساعد الكالسيوم كعنصر غذائي حيوي في نمو الجسم، وله دور فعال في تقوية الأسنان والعظام وتعزيز وظائف الأعصاب، بحسب جامعة هارفارد، يحتفظ الجسم بكمية ثابتة من الكالسيوم في الدم والأنسجة من أجل أداء الوظائف الحيوية اليومية. لذلك، يجب إدراج الأطعمة الغنية بالكالسيوم في النظام الغذائي لتلبية متطلبات الجسم اليومية والبقاء في صحة جيدة.

السمسم يعتبر من المصادر الغنية بالكالسيوم

وفي حديثها قالت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية لـ «هُن»، إن هناك أطعمة تحتوى على مصادر الكالسيوم منها السمسم، الذي يعتبر من المصادر الغنية بالكالسيوم، بجانب البروكلي وهو من المنتجات الخضراء التي بها نسبة كبيرة من الكالسيوم، التي تعمل على تحسين الصحة.

أما بالنسبة للمنتجات نباتية تقول «أبو حجاج» إن منها الفول النابت والحلبة تمتص نسبة كالسيوم مع فيتامين «د»، والشوربات مثل شوربة السي فود والجمبري تعتبر من مصادر الكالسيوم الطبيعية.

يمكن أيضًا تناول بذور الليمون والبرتقال وبذور الشيا، بجانب أنه يفضل تناول بعض بذور الليمون والبرتقال لزيادة نسبة الكالسيوم، ومن الأطعمة الأخرى التي تحتوى على نسبة كالسيوم تناول السلمون لأنه يحتوي على نسبة كالسيوم عالية، بالإضافة إلى السردين المعلَّب.