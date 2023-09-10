شركة صينية تكشف عن أول هاتف في العالم على شكل حقيبة يد (صور وفيديو)

أصدرت شركة «هونور» الصينية هاتفاً جديداً من نوعه، يبدو كشنطة يد للسيدات ولكنه في الحقيقة هاتف عالي الدقة في التصوير، حيث تحاول الشركة تقديم تصميم جديد للهواتف، وهو أول هاتف ذكي من نوعه مصمم ليتم ارتداؤه على الكتف، بحسب موقع «ساوث تشاينا مورينينج».

أين تم الكشف عن الهاتف؟

الهاتف الجديد من نوعه، تم الكشف عنه في معرض التكنولوجيا الدولي السنوي في العاصمة الألمانية برلين، بداية شهر سبتمبر الجاري، وهو عبارة عن هاتف ذكي قابل للطي مزود بحزام متصل بالمفصلة.

يشه الهاتف الجديد هاتف Galaxy Fold «جلاكسي فولد» المصمم بواسطة شركة سامسونج، فهو يتمتع بشكل وحجم الهاتف الذكي العادي عند إغلاقه ويتم فتحه على شكل جهاز لوحي مربع الشكل تقريبًا مع ثنية ملحوظة بالكاد تمتد في منتصف الشاشة.

تصور جديد حول الهواتف

يتميز هذا الهاتف بأنه عندما تنتهي منه، لن تضطر إلى وضعه بعيدًا أو داخل حقيبتك، لأن الهاتف هو بالفعل محفظتك، محفظة ذكية إذا صح التعبير، وتعمل محفظة Honor V على إعطاؤنا لمحة عن كيفية استخدامنا للهواتف في المستقبل، فقد لا تحل الهواتف، محل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وبطاقات الائتمان والعملة النقدية ، بل ستحل أيضًا محل مفاتيح السيارة ومفاتيح المنزل وبطاقات الهوية وغيرها من العناصر التي قد تجدها في حقيبة اليد.

حزام قابل للتبديل

وتتميز أحزمة محفظة الهواتف الذكية بأنها قابلة للتبديل، مما يفتح المجال أمام صناعة جديدة تمامًا من الملحقات - كما هو الحال بالفعل بالنسبة لأحزمة الساعات الذكية القابلة للتبديل، وتعمل الشاشة الخارجية على عرض المجوهرات الافتراضية التي تتلألأ وتتحرك أثناء المشي.

لا يمكن استخدامه لعدة أغراض

بخلاف مساحة التخزين الافتراضية، لا توجد جيوب أو مساحات فعلية على هذا الهاتف - بالنسبة لأشياء مثل زجاجة الماء والعلكة والمكياج، قد تحتاج فقط إلى حقيبة يد قديمة عادية.