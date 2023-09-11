وزيرة التخطيط لـ«الوطن»: العالم حقق 12% فقط من أهداف التنمية المستدامة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ارتفاع معدلات التضخم العالمية، وزيادة التحديات الجيوسياسية التي يعاني منها العالم، تسببت في تداعيات سلبية على العالم بأكمله، وأثرت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليحقق العالم 12% فقط منها.

مصر استطاعت تحقيق مراكز متقدمه بأهداف التنمية

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر رغم هذه التحديات استطاعت أن تحقق مراكز متقدمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، من خلال المبادرات الصحية.

وتابعت السعيد، أن الفترة الحالية نحتاج إلى تحقيق معدلات أعلى في العمل اللائق والاقتصاد الاخضر، مشيرة إلى أن هناك جهد كبير مبذول في هذا الاتجاه، ومصر من الدول القليلة جدا التي حققت تقدمت في مركزها خلال السنوات الماضية .