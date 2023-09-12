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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 12- 9-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

سحر المكاوى
12:01 ص | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
برج الثور

برج الثور

يتميز مواليد برج الثور بإخلاصه لأصدقائه، ورغم  شدة إخلاصه، فإنّه قد يتحول إلى النقيض، حال اكتشافه أنه غير مصدرًا للثقة.

كما يتميز مواليد برج الثور بالوفاء وحب الشريك والتضحية من أجله، لكن العناد يعد صفة سلبية يتصف بها مولود برج الثور، فهو الشخص الذي لا يجيد الاعتدال عن رأيه، حتى وإن كان خطأ، لمجرد إثبات للآخرين أنه على صواب.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، حظك اليوم برج الثور بحسب الموقع المختص بخبراء علم الفلك، ضمن الخدمات التي تقدمها «الوطن» للقراء. 

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

يميل اليوم مواليد برج الثور  نحو الانفتاح على من حوله، وتقترب منهم وتمارس نشاطات مختلفة وجديدة، وفقًا لحظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

اليوم يبشرك بأحداث جيدة، وقد تجد الحب على الأبواب وتبدو مستعدا لخوض تجربة عاطفية، وتجد الحب والتفاهم والسعادة على مدار أحداث اليوم.

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بقلم سحر المكاوى