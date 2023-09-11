بعد وفاته بالسرطان.. 7 معلومات عن «رقة العالمي» لاعب نادي فاركو

حالة من الحزن سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة لاعب نادي فاركو البدراوي ناجح، الشهير بـ«رقة العالمي»، بعد صراع مع المرض، ومعاناته من سرطان الدم، ما جعل الكثيرون ينعونه بكلمات مؤثرة عبر صفحاتهم الشخصية.

معلومات عن لاعب نادي فاركو

تستعرض «الوطن»، في هذا التقرير كافة المعلومات عن لاعب نادي فاركو البدراوي ناجح وهي:

- من مواليد 2001

- مشهور بلقب «رقة العالمي»

- يعد من أشهر لاعبي فاركو على مستوى قطاع الناشئين، بعدما قدم مستويات مميزة.

- كان مشهودا له بالكفاءة داخل فريق الشباب بنادي فاركو.

- جرى تصعيده للفريق الأول في وقت سابق.

- أصيب بـ«لوكيميا - سرطان الأنسجة» في مايو الماضي.

- تدهورت حالته الصحية في الفترة الأخيرة، ثم تأثر القلب في الشهر الأخير إلى أن توفي.

ونعى عدد من من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللاعب بكلمات مؤثرة وكان من بينهم يوسف أوباما، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، اللاعب عبر حسابه بموقع «فيس بوك»، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا صاحبي ويجعل مثواك الجنة ويجعل مرضك شفيع لك».

سرطان الدم

يعد مرض «اللوكيميا» أو سرطان الدم أحد أنواع السرطان الذي يتكون في الأنسجة المسؤولة عن إنتاج خلايا الدم، والتي تشمل نقي العظم والجهاز اللـّمفي، إذ يبدأ هذا النوع من السرطان بالتكوّن عادةً في خلايا الدم البيضاء، وتتمتع كريات الدم البيضاء.

أعراض سرطان الدم

هناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة به وفقا لما ذكره الدكتور أحمد مجدي استشاري طب الأورام بمعهد الأورام بجامعة القاهرة خلال استضافته في برنامج «الحكيم في بيتك» الذي يعرض على قناة «cbc» وهي:

- فقدان الشهية

- كثرة الإعياء

- فقدان الوزن

- الحمى

- التعب الدائم والوهن

- سهولة النزف أو ظهور الكدمات

- فرط التعرّق وخاصةً في ساعات الليل

- أوجاع أو حساسية في العظام.

أسباب الإصابة بسرطان الدم

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الدم «اللوكيميا» منها حدوث طفرة في الحمض النووي لخلايا الدم، حيث يخبر الحمض النووي خلايا الدم متى تنمو ومتى تنقسم أو تتكاثر ومتى تموت، وفقا لما موقع «مايو كلينك»، كما تحدث هذه الطفرات في الحمض النووي لخلايا الدم بسبب عوامل مرتبطة بنظام حياة الشخص ولا يمكن التحكم فيها، لكن من المؤكد أنها ليست عوامل وراثية.