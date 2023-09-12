رضا حجازي: خطة تنفيذية متكاملة لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن انضمام مصر رسميا للشراكة العالمية للتعليم GPE يمثل إنجازًا حقيقيًا، وترتكز رسالة الشراكة العالمية للتعليم على حشد الجهود العالمية للإسهام في توفير التعليم والتعلم للجميع على نحو يتسم بالإنصاف والجودة، وذلك من خلال التركيز على أنظمة تعليم فاعلة وتتسم بالكفاءة، مؤكدًا أنه يتم العمل وفقًا لهذه الشراكة في إعداد خطة تطوير قطاع التعليم قبل الجامعي في ضوء نتائج تحليل القطاع، وانطلاقًا من أهداف التنمية المستدامة 2030 وبرنامج الحكومة المصرية والمعايير الدولية.

مناقشة أوجه التعاون المشترك في مختلف الملفات الخاصة بالعملية التعليمية

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد منظمة يونيسف مصر لمناقشة أوجه التعاون المشترك في مختلف الملفات الخاصة بالعملية التعليمية، وآليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم، بحضور شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر، وأميرة فؤاد متخصص تعليم، وكاثرينا ووبينجر متخصص تعليم، والدكتورة هانم أحمد متخصص تعليم.

المُعلِّم الركن الأساسي في العمليَّة التعليميَّة

وفيما يتعلق بملف التنمية المهنية للمعلمين، أشار الدكتور رضا حجازي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف لإيمانها بأنه لا تطوير دون الارتقاء بأداء المعلم، قائلًا إن المُعلِّم الركن الأساسي في العمليَّة التعليميَّة ولا يمكن إحداث أي تغيير أو تطوير في العمليَّة التعليميَّة إلا بتطوير المُعلِّم، ومن هنا يعد تطوير المُعلِّم من جميع الجوانب الخطوة الأساسيَّة إذا أردنا استخدام التعلُّم الإلكتروني بنجاح، ولدى الوزارة منصة التدريب والتطوير المهني للمعلمين لتدريب معلمي الصفوف الأولى للمرحلة الابتدائية على المناهج الدراسية الجديدة، عبر منصة التدريب والتطوير المهني للمعلمين، ويستكمل من خلالها تدريب باقي المعلمين، وكذلك تم إعداد وثيقة جديدة لمعايير المعلمين بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، مضيفًا أنه يتم تدريب المعلمين على كيفية عمل بنوك الأسئلة والتدريب على صياغة مفرداتها فى المستويات العليا.

وأشار الوزير إلى أن قضية التسرب من التعليم من أخطر القضايا وأحد منابع الأمية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على خطة تنفيذية متكاملة المحاور لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم.

واستعرض الوزير أيضا الجهود المبذولة لوضع الاستراتيجية للوزارة، مشيرا إلى أن هذه الخطة توفر خارطة طريق مستقبلية لمواجهة التحديات المستمرة من خلال رؤية واضحة للإصلاح ومحاور محددة وأولويات استراتيجية وضرورات للعمل.

كما تناول الاجتماع ملف التحول الرقمي، إذ أكد الدكتور رضا حجازي أن مصر من الدول التي استطاعت استكمال العملية التعليمية خلال تداعيات فيروس كوفيد - 19 نظرا لامتلاك الوزارة بنية تكنولوجية جيدة، كما أكد في هذا الإطار على ضرورة تعليم الطلاب كيفية استخدام الإنترنت بشكل آمن من خلال الضوابط والقيم الأخلاقية.

مصر من الدول الرائدة عالميًا

ومن جانبه، أكد شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر على دعم جهود وزارة التربية والتعليم، مشيدًا بتاريخ التعاون المشترك حيث أن مصر من الدول الرائدة عالميًا وعلى مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال حقوق الطفل، كما تقدم بالتهنئة لانضمام مصر كعضو في الشراكة العالمية للتعليم والتى تعد خطوة هامة في طريق تطوير المنظومة التعليمية المصرية، مشيدًا بقيادة الدكتور رضا حجازي لتطوير العملية التعليمية وحرصه على تحقيق الجودة وإشراك المجتمع في عملية التطوير فضلًا عن الاهتمام بالتنمية المهنية للمعلمين، وذوي الهمم.

وأضاف تشاكرا أن المنظمة على أكمل استعداد لاستكمال تقديم الدعم فى كافة الملفات الخاصة بالعملية التعليمية، وتطوير المناهج خاصة للتعليم الثانوى نظرًا لأهمية هذه المرحلة العمرية للطالب، فضلا عن استعداد المنظمة لتقديم كافة سبل الدعم في مواجهة التسرب من التعليم والدمج التعليمي، وبرنامج تعويض الفقد التعليمي.