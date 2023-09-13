عاجل .. 4 لاعبين يغيبون عن الأهلي في السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري

ثلاثة أيام فقط تفصل النادي الأهلي عن خوض أولى مواجهاته الرسمية في الموسم الجديد، عندما يواجه فريق اتحاد العاصمة الجزائري، في السوبر الأفريقي، يوم الجمعة المقبل، بمدينة الطائف السعودية، وتأكد غياب 4 لاعبين عن المشاركة في المواجهة المرتقبة، بداعي الإصابة.

السولية ومتولي وثنائي الصليبي خارج الأهلي في السوبر

وتأكد غياب 4 لاعبين عن مباراة الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بسبب الإصابات المختلفة، التي تحول دون ظهورهم مع المارد الأحمر؛ إذ يخضع الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد، للمرحلة الأخيرة من التأهيل من إصابة الرباط الصليبي التي تعرضا لها خلال الفترة الماضية.

ومنح الخبير السويسري كريستيان فينك، الضوء الأخضر للثنائي أكرم وكريم، خلال زياتهما له في النمسا، على هامش معسكر الفريق الإعدادي، إلا أن مارسيل كولر، المدير الفني، تحفظ على مشاركتهم في المباراتين الوديتين التي خاضهما الفريق مؤخرًا.

فيما يعاني عمرو السولية من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، تعرض لها بعد بداية فترة الإعداد، واشتكى محمود متولي من تمزق في العضلة الأمامية.

لماذا يلعب الأهلي السوبر الأفريقي؟

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، فيما توج فريق ‏اتحاد العاصمة الجزائري بلقب الكونفدرالية.