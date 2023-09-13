عاجل.. سر ابتسامة محمد صلاح بعد هدف تونس الثالث

شهدت ودية مصر وتونس، مساء امس، على ملعب الدفاع الجوي، لقطة مثيرة للجدل بطلها الدولي المصري محمد صلاح، نجم وهداف فريق ليفربول.

وظهر الدولي المصري صاحب الـ31 عاما، مبتسما بعد نجاح المنتخب التونسي في إحراز ثالث الأهداف، في شباك محمد أبوجبل حارس مرمى منتخب مصر، في لقطة أثارت الكثير من الجدل.

ويرجع السر في ابتسامة محمد صلاح، لقيام لاعبي المنتخب التونسي بتقليد احتفاليته الشهيرة، وهو ما دفع النجم المصري للضحك على تلك اللقطة.

منتخب مصر يخسر بثلاثية وديا أمام تونس

وكان منتخب مصر، قد تلقى هزيمة ثقيلة على ملعبه وأمام جماهيره، من نظيره التونسي، بنتيجة 3-1.

سجل ثلاثية المنتخب التونسي كل من: عيسى العيدوني الهدف الأول، وجاء الثاني بالنيران الصديقة برأس حمدي فتحي، والهدف الثالث عن طريق حمزة رفيعة، فيما سجل عمر كمال عبد الواحد هدف الفراعنة الوحيد.