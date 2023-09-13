حفيد عمر المختار: المساعدات المصرية لليبيا تعكس علاقات الأخوة بين البلدين

كرّم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، عددا من النماذج الملهمة والمتميزة فى الاخلاص والتفاني فى العمل والتضحية والعطاء وروح العزيمة بمطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والدكتور حافظ خطاب المنفى حفيد البطل المجاهد الليبي عمر المختار، والدكتور حسين عيد أمين عام مجلس القبائل والعائلات المصرية بمطروح، والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح سابقا ولفيف من العمد والمشايخ.

حفيد عمر المختار يثمن الموقف المصري

ووجه حفيد المجاهد عمر المختار، ابن ليبيا، كل التحية للقيادة السياسية المصرية على موقفها من أحداث ليبيا الأخيرة والمسارعة في تقديم المساعدات لإغاثة الأهالي بالمناطق المتاثرة بإعصار دانيال، مؤكدا أنه ليس ذلك غريباً على القيادة والشعب المصرى الشقيق الذى يرتبط مع الشعبى الليبي بعلاقات أخوة وثيقة، وتاريخية، فمصر وليبيا كيان واحد من الوحدة والأخوة والارتباط .

رعاية طبية لأسرة حفيد عمر المختار بمستشفى براني

وكرّم محافظ مطروح الدكتور محمد عبد الكريم مدير مستشفى براني، وطاقم العناية المركزة من الأطباء والتمريض والإداريين بالمستشفى، لجهودهم المتميزة في تقديم خدمة ورعاية طبية بالمرضى، وأخيراً رعايتهم الطبية اللائقة بزوجة حفيد المجاهد عمر المختار، مما لقي استحسان مع إشادة لحسن التعامل والخدمة الطبية والعلاجية واللفتة الكريمة.

وحرص حفيد المجاهد عمر المختار على تكريم الطاقم الطبي بمستشفى براني تقديرا لجهودهم، وخلال اللقاء أهدى الدكتور حافظ خطاب حفيد المجاهد عمر المختار درع للواء خالد شعيب محافظ مطروح تقدير لجهوده في المحافظة ودرع لمدير مستشفى برانى والعاملين بالعناية المركزة.