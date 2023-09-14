مدبولي: كلمة الرئيس في مجموعة العشرين حملت رسائل قوية بشأن مستقبل أفريقيا

تحدّث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أهمية مُشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أعمال القمة الـ18 لقادة مجموعة العشرين G20، والتي استضافتها مدينة نيودلهي بالهند خلال الفترة من 9 إلى 10 من شهر سبتمبر الجاري، مؤكدا أنّ كلمة الرئيس تطرّقت إلى دور مجموعة العشرين، خاصة على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي، وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، ووضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية، خاصةً تنامي إشكالية الديون، وتضاؤل جدوى المعونات التنموية، مقابل تعاظم مشروطيات الحصول عليها، واتساع الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، أنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكدت أهمية دفع التكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية، وتسريع تنفيذ أجندة التنمية بها، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وحشد الموارد للمجالات ذات الأولوية اتصالاً بالبنية التحتية والطاقة، والاتصالات، وتأمين الغذاء، ومعالجة أزمة ديون القارة، مثمّنا تعزيز التمثيل الإفريقي بمجموعة العشرين.

وأكد رئيس الوزراء، أنّ كلمة الرئيس حملت رسائل قوية بشأن أهمية تكاتف الجهود الدولية في مواجهة التغيرات المناخية، وأن يضطلع كل طرف بمسؤولياته، على أساس مبدأي «المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة»، و«الإنصاف»، لافتا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد في كلمته استعداد مصر لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب، في إطار مواجهة أزمة الغذاء.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاءات الجانبية المُهمة التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش انعقاد القمة مع عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين.

وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء، إلى الجولة التي أجراها مطلع الأسبوع الجاري لتفقد الموقف التنفيذي للمتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، وكذا مشروع تطوير منطقة الأهرامات والمنطقة المحيطة بها، فضلًا عن تفقده الهوية البصرية للطريق الدائري.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ أعمال التطوير الجارية تُحقق التكامل والربط بين المتحف المصري الكبير مع منطقة هضبة الأهرامات، سعيا لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين، وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة، لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم، بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم.

ووجّه رئيس الوزراء، الشكر إلى جميع الجهات المشاركة في أعمال التطوير، بالمتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات والمناطق المحيطة بهما.