إصابة سيدة صدمتها سيارة على كورنيش النيل ببني سويف

أصيبت سيدة ببتر بالقدم وجروح وكدمات متفرقة، في حادث سير بمنطقة كورنيش النيل بمدينة بني سويف، صباح اليوم الجمعة، وجرى نقلها إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

حادث على كورنيش النيل في بني سويف

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث سير بشارع كورنيش النيل بمدينة بني سويف، حيث صدمت سيارة ملاكي يقودها شاب، سيدة وتسبب في إصابتها ببتر في القدم وجروح متفرقة.

نقل السيدة إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بسيارة نقلت السيدة المصابة ـ لم يتم التعرف على بياناتها إلى الآن ـ إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لإجراء الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وقامت الأجهزة المعنية برفع السيارة من نهر الطريق لإعادة حركة السير لطبيعتها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة.