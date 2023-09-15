انتشال جثة طالب غرق في ترعة المحمودية بالبحيرة

لقي قبل قليل طالب مصرعه غرقا بترعة المحمودية أمام قرية القزاز التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.

غرق طالب في ترعة المحمودية

ورد إخطار إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال المستشفى جثة طالب جراء غرقه بترعة المحمودية أمام قرية القزاز بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة.

انتشال جثة الطالب

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لطالب يدعى «مصطفى أحمد راغب حسانين»، 17 سنة مقيم قرية القزاز ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابساته.