في ذكرى وفاته.. سبب الظهور الدائم لـ فؤاد المهندس بـ«نظارة» خلال أعماله الفنية

منذ ظهوره الأول على شاشات السينما وخشبة المسرح، أطل الفنان فؤاد المهندس على جمهوره ومحبيه بالنظارة الطبية، الذي ظل يرتديها طيلة الوقت، لم يتخلً عنها يومًا فكانت كالأداة التي تلازمه لا يستطيع الاستغناء عنها، خلال مشواره الفني والبرامج التلفزيونية الذي ظهر بها، حتى اللحظات الأخيرة له على قيد الحياة.

البصمة الخاصة الذي وضعها الفنان فؤاد المهندس، لا تزال واضحة من خلال أعماله الفنية الذي قدمها لجمهوره، «إفيهاته»، حاضرة في الأذهان حتى وقتنا هذا، فهو الأستاذ الذي كان يتمتع بالسهل الممتنع، يستطيع رسم البهجة والضحكة على شفاه الجمهور، إذ دخل القلوب دون استئذان، سواء على خشبة المسرح أو التلفزيون والسينما والإذاعة.

ذكرى رحيل الفنان فؤاد المهندس

وكان رحل الفنان فؤاد المهندس، عن عالمنا في 16 سبتمبرعام 2006، عن عمر يناهز 82 عامًا، متأثرا بأزمة قلبية مفاجئة، بعدما تعرض لفزع عقب مشاهدته سقوط جزئي لسقف غرفة النوم بمنزله بالزمالك، نتيجة نشوب حريق ونجا منها.

تقدم«الوطن»، خلال السطور التالية، سر عدم تخلي الفنان فؤاد المهندس، عن النظارة الطبية في أعماله طيلة حياته، وما هو الشيء الذي اعتاد على استخدامه وتواجده معه باستمرار منذ طفولته حتى مماته؟.

سر عدم التخلي عن النظارة

تحدث الفنان فؤاد المهندس، خلال استضافته في برنامج من تقديم الإعلامي مفيد فوزي، عن جوانب خفية في حياته لم يفصح عنها من قبل، التي بدأت معه من الطفولة، وسبب عدم الظهور دون النظارة الطبية في أعماله داخل السينما والمسرح والتلفزيون، قائلًا: «عمري ما طلعت من غيرها، في ستات قالوا لي إن عيني حلوة من غيرها مبحستش أوي بالحكاية دي، لإن طول عمري مريض بعينيا وبحط قطرات ومراهم من أول ما وعيت على الدنيا، ده جزء أساسي في الأجزخانة الخاصة بيا داخل البيت وخارجه».

القطرة أساسية في حياة فؤاد المهندس ويلزم فرقته بها

وتابع الفنان فؤاد المهندس، خلال الحديث عن مرضه الذي يعاني به وجعله يلزم ارتداء النظارة الطبية، قائلًا: «كل الناس اللي كانوا معايا في الفرقة لما كنا نسافر أي مكان كنت أحط ليهم القطرات، يفوتوا عليا كلهم وأنا قاعد وأقول لهم علشان تغسلوا عينيكوا، إنما الأساس عندي في حياتي هي القطرة مهمة جدا زي التنفس والأكل وكل حاجة علشان عينيا».