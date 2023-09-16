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الرئيس السيسي يقطع حديثه مع أهالي بني سويف لمواساة طفلة باكية ويقبّل رأسها

كتب:

شريف سليمان
01:42 م | السبت 16 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه مع أهالي محافظة بني سويف، أثناء زيارته للمحافظة بسبب طفلة كانت تبكي، وطلب منها أن تأتي إليه لتقف بجواره من بين الحشود، وهو ما استجابت له الطفلة.

وسألها الرئيس السيسي عن سبب بكائها، قائلا: «بتعيطي ليه؟»، وردت قائلة: «فرحانة»، فمازحها رئيس الجمهورية قائلًا: «واللي فرحان بيعيط؟».

وطلب رئيس الجمهورية من الأهالي المحتشدين التصفيق لها، واستأذنها في تقبيل رأسها.

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