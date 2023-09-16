معامل مستشفيات البحيرة تحصل على شهادة ضبط الجودة الخارجية الدولية

حصلت جميع معامل المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالبحيرة، على شهادة ضبط الجودة الخارجية الدولية EQAS في تحاليل الهيماتولوجي، حيث يجري تقيم نتائج معامل المستشفىن بنتائج أكثر من 40 ألف معمل على مستوى العالم.

يشار إلى أن شهادة الـEQAS، من أقوى برامج ضبط الجودة الدولية، وقامت جميع المستشفى بالإشتراك في هذا البرنامج على الرغم من تكلفتة المرتفعة، حرصًا منها على ضمان الجودة ودقة النتائج والتى تعود على مصلحة المريض.

البرنامج خطوة للحصول على الاعتماد للتأمين الصحي الشامل

وأشاد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بالجهد المبذول من قِبل إدارة المعامل، موجها الشكر والتحية والتقدير للدكتور محمد عبدالمنصف دويس مدير إدارة المعامل بالمديرية، وللدكتورة ولاء قنديل مدير المكتب الفني ونائب مدير إدارة المعامل.

معامل المستشفيات

وأشار إلى أن المديرية ستعمل على انضمام جميع معامل مستشفيات مديرية الصحة بالبحيره هذا العام، ببرامج ضبط الجودة الخارجية، في مجال تحاليل كيمياء الدم وتحاليل ABG حرصًا على ضمان جودة وكفاءة التحاليل المقدمة لجميع المرضى بالمستشفيات.